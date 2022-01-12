Переболевший COVID-19 глава Минвод Перцев ушел в отставку из-за проблем со здоровьем

Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев решил покинуть свой пост на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщается в Insatagram-профиле чиновника.

Причиной отставки, по его словам, стали осложнения из-за перенесенного COVID-19.

«Решение это [уйти с поста главы] досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно», — уточнил в публикации Перцев.

В прошлом году Перцев практически в ежедневном режиме наблюдался у врачей, находясь в больнице.

«Сейчас никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить свое утраченное от коронавируса здоровье. Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели», — обратил внимание он.

Перцев поблагодарил всех жителей, при участии которых он в течение шести лет влиял на работу города и поселений.

«Пусть я уже и не глава Минераловодского городского округа, но все равно остаюсь с вами на связи», — заключил бывший глава Минвод.

Ранее из Росстата ушел куратор переписи населения Павел Смелов.