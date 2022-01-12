Bloomberg: Путинская демонстрация силы предназначена для американских глаз

Беспорядки в Казахстане стали «настоящим подарком судьбы» для президента России Владимира Путина, считает колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

В своей статье для издания он пишет, что дальнейшее развертывание миротворческих сил в Казахстане позволили российскому лидеру подойти к переговорам с США в Женеве на более крепких позициях.

«Победа Путина здесь не в том, что, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен, трудно заставить российские войска уйти, как только они войдут. <…> Путин, со своей стороны, в долгу перед Токаевым за возможность прорекламировать услуги, которые он хотел бы оказывать не только постсоветским авторитарным государствам, но и другим странам», — написал колумнист.

Стремительное развертывание сил ОДКБ является привлекательным предложением для тех лидеров, чьи режимы находятся под угрозой исчезновения, пишет автор.

«Если вы попросите помощи у России, а не у США или НАТО, она прибудет немедленно, без перерыва на размышления или внутренние дебаты», — считает автор Bloomberg.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.