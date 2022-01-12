Захарова попросила Нуланд «оставаться гражданином США»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова порекомендовала заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд больше думать о своей стране, а не том, куда бы стоило сделать вложения Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя российского ведомства.

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот», — написала Захарова.

По ее словам, о качестве американского образования свидетельствуют ошибки в заявлениях представителей Белого дома.

«Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру», — обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

Еще Захарова привела в пример проблему с дорогами в Нью-Йорке.

Как подчеркнула представитель министерства, «таких колдобин, как на Манхэттене, нет ни в одном крупном городе мира».

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе...» — заметила Захарова.

Накануне Нуланд призвала Россию вместо геополитики заняться борьбой с COVID-19. Она имела в виду обострение ситуации вокруг Украины.