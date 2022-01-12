В Кремле заявили, что Москва не ведет переговоры с Вашингтоном с позиции силы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, российская сторона не ведет переговоры с НАТО и США с позиции силы.

Представитель Кремля подчеркнул, что, по мнению главы государства Владимира Путина, при таком взаимодействии не может быть каких-либо ультиматумов.

«Просто ситуация дошла до такой критической черты <...>, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что проходящие в последние время переговоры с американской стороной сопровождаются агрессивными заявлениями.

«Мы бы не хотели, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Москва, несмотря на жесткую ситуацию, сохраняет дипломатические традиции и предпочитает давать оценку и делать прогнозы по итогам переговоров.

Ранее в Кремле исключили связь военных учений с переговорами с НАТО.