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Дочь Назарбаева не пришла на заседание парламента

Старшая дочь Назарбаева Дарига заболела и не посетила заседание нижней палаты парламента

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Депутат мажилиса [нижней палаты] парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева не посетила заседание в среду, 12 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей мажилиса.

В качестве причины отсутствия дочери Нурсултана Назарбаева указывается ее болезнь.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — пояснила собеседник агентства.

В настоящий момент не уточняется, какая болезнь у Назарбаевой и какое у нее самочувствие.

По информации «Интерфакса», дочь экс-главы Казахстана не была на заседании и днем ранее — 11 января.

Дарига Назарбаева с января прошлого года входит в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса.

Ранее сообщалось, что младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона.

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