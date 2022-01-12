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В Госдуме высказались о переговорах России и США в Женеве

Володин: США превратились в «слона в посудной лавке», разрушающего международную безопасность

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Прошедшие в Женеве переговоры между Россией и США показали, что американские власти, проводя политику собственной исключительности, не интересуются безопасностью своих союзников. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, странам Европы стоит выразить возмущение, так как «случись что, полыхнет здесь, а не за океаном». Так, спикер отметил, что в настоящее время Вашингтон не думает об ООН, — решения о бомбардировках независимых стран и о вторжении на территории других государств принимаются в обход организации.

Парламентарий выразил мнение, что Соединенные Штаты превратились в «слона в посудной лавке», который уничтожает систему обеспечения международной безопасности. Он напомнил, что эту систему долго и основательно возводили, чтобы не допустить повторения Второй Мировой войны.

При этом Володин добавил, что снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий американских политиков, они будут вынуждены либо принять предложения России, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий.

Ранее колумнисты New York Times сочли Москву победительницей после состоявшихся переговоров с США.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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Отношения России и США
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