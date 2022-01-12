На Украине рассказали, как Зеленский испортил отношения с Германией

Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обидел бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, поставив под угрозу развитие сотрудничества между странами. Статью экс-парламентария опубликовало издание «Главред».

«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — написал Черновол.

Он отметил, что во время визита в Берлин украинский лидер не встретился с председателем партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналеной Бербок, которая занимает пост министра иностранных дел. Кроме того, Зеленский не искал встречи с представителями Социал-демократической партии Германии, которая занимает большинство мест в бундестаге.

«Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину», — резюмировал Черновол.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал предложение украинских властей «разобрать» российский газопровод «Северный поток — 2».