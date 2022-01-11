Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Министры иностранных дел, обороны и внутренних дел сохранили свои посты.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича — министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича — министром внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в документе.

Первым вице-премьером Казахстана назначен Роман Скляр. Министром энергетики страны стал Болат Акчулаков, ранее работавший управляющим директором фонда «Самрук-Казына».

Ранее 11 января Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.