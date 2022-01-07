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Лукашенко позвонил Назарбаеву

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, стороны подробно обсудили положение дел в Казахстане.

До этого он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также сообщалось, что в разговоре участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стороны решили, что главной задачей миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане является недопущение вмешательства извне. Пресс-служба белорусского президента подчеркивала, что сами казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Лукашенко считает, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру России, чтобы утопить ее в крови. По его мнению, если распадется Россия, «то мы даже не заметим, где мы окажемся».

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