В Кремле не исключили телефонных переговоров Путина и Макрона в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил телефонного контакта главы России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что точного времени разговора пока не назначено.

«С другой стороны, между двумя президентами контакты могут согласовываться весьма и весьма оперативно» — добавил Песков.

По его словам, нельзя исключать, что диалог состоится в ближайшие дни.

Ранее Макрон заявил, что снова намерен провести телефонные переговоры с Путиным. Президент Франции наполнил, у него уже было две продолжительных телеконференции с участием президента РФ и вскоре стоит ждать новых переговоров.

Последний телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся 21 декабря прошлого года. Тогда стороны обсудили проекты российских документов о гарантиях безопасности.