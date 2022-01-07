Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе кабмина Армении.

Лидеры двух стран среди прочего затронули вопрос осуществления совместных действий в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Cумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в ликвидации погромов в Казахстане.