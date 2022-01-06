Саакашвили поприветствовал «борьбу казахского народа за свободу»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует «борьбу казахского народа за свободу». Об этом сообщается на странице в Facebook политика, который сейчас находится в одиночной камере тюрьмы для бывших чиновников в грузинском Рустави.

«Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», — говорится в сообщении в профиле Саакашвили.

Также экс-президент Грузии вспомнил, как в 2021 году у него в Киеве гостили «казахские оппозиционеры». После разговоров с этими активистами Саакашвили был убежден, что казахское общество уже подготовлено для глобальных перемен.

Именно сейчас, как считает Саакашвили, граждане наблюдают большие перемены в Казахстане.

«Народ обязательно вернет страну себе», — заключил Саакашвили.

Протесты в Казахстане начали проходить 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Также в Госдуме предположили, сколько продлится миротворческая операция ОДКБ в Казахстане.