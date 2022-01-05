Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Курс евро преодолел отметку в 86 рублей 19:48
Летевший из Казахстана в Киргизию частный борт развернулся и направляется... 19:46
Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате 19:43
Боец Петр Ян о словах Стерлинга: сезон охоты официально открыт 19:41
Форвард «Зенита» отреагировал на информацию о переходе... 19:35
В Казахстане упавший памятник Назарбаеву развалился пополам 19:32
В Алма-Ате горит здание филиала гостелеканала «Казахстан» 19:22
Национальный авиаперевозчик Азербайджана отменил рейсы в Алма-Ату 19:19
Плющев о решении КХЛ по матчу «Барыса»: то ли лига действует по законам, то... 19:16
Экс-тренер «Рубина» предположил, что Гончаренко может вернуться в ЦСКА 19:10

Путин обсудил с Токаевым и Лукашенко ситуацию в Казахстане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с казахстанским и белорусским коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

По данным пресс-службы, лидеры трех стран обсудили ситуацию в Казахстане, где несколько дней подряд не стихают протесты, которые начались после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Сотрудники воздушного порта покинули здание. До этого приостановил работу аэропорт в казахстанском городе Актау, а в аэропорту Нур-Султана из-за комендантского часа отменили поздние рейсы.

Сейчас в Алма-Аты горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан». По данным СМИ, здание филиала в Алма-Аты разгромили неизвестные. Сотрудников телеканала избили, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратур. После они подожгли здание.

Также стало известно, что протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть