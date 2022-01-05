Путин обсудил с Токаевым и Лукашенко ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с казахстанским и белорусским коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

По данным пресс-службы, лидеры трех стран обсудили ситуацию в Казахстане, где несколько дней подряд не стихают протесты, которые начались после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Сотрудники воздушного порта покинули здание. До этого приостановил работу аэропорт в казахстанском городе Актау, а в аэропорту Нур-Султана из-за комендантского часа отменили поздние рейсы.

Сейчас в Алма-Аты горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан». По данным СМИ, здание филиала в Алма-Аты разгромили неизвестные. Сотрудников телеканала избили, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратур. После они подожгли здание.

Также стало известно, что протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.