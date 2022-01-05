В Госдуме считают, что в Казахстане не будет «майдана», там все гораздо жестче

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что охваченный протестами Казахстан не пойдет по пути Украины — там майдана не случится.

«Нам не нужно перебрасывать на Казахстан привычки Украины. Там все гораздо жестче и традиций сидения или стояния на майдане нет. Я уверен, что никого майдана в Казахстане не будет. Или власть проявит силу и сможет обуздать протест, или протест приведет к развалу нынешней структуры власти. Для второго сценария — движения к свержению власти — пока слишком мало оснований», — считает Затулин.

Депутат напомнил, что во времена президентства Нурсултана Назарбаева жители Казахстана не раз выходили на улицы городов с требованиями улучшить условия труда, повысить зарплаты в стране.

«Тогда был брошен вызов системе, но все закончилось без больших последствий для самой структуры власти в Казахстане. Нынешние события в стране начались с протестов из-за повышения цены на топливо, и власть немедленно отреагировала ее снижением до уровня ниже того, который существовал. Как теперь выяснилось, экономическими требованиями протестанты не ограничились. Это серьезное испытание той стратегии переходного периода, которая реализовывалась в последние годы в Казахстане. Связана она со старением лидера страны Назарбаева, его отходом от формальных рычагов власти, избранием на пост президента его сподвижника Токаева. До России доходят разного рода сигналы, свидетельствующие о том, что сам переходный период развивается не так гладко, как хотелось бы его организаторам», — обратил внимание Затулин.

По мнению политика, сегодня в Казахстане наметились «какие-то расхождения», и уличные протесты проявят, в какой мере казахстанская элита консолидирована и в состоянии удерживать контроль над ситуацией в стране.

«Накапливались разного рода претензии, которые, в силу гибкости Назарбаева, его способности манипулировать, до поры до времени не выходили наружу. А вот теперь они предъявлены в такой форме. Нужно понять, кто оказывает влияние на поведение протестующих, кто подталкивает их на выдвижение политических требований. Потому что, начавшись как протестные действия экономического характера, это движение теперь выдвигает политические требования: возврат Конституции 1993 года, и так далее. Это уже попытка изменить существующую структуру власти. Тем более речь идет о претензиях к руководству Казахстана и желаниях его сменить. Такого рода повороты вряд ли могут быть спонтанными», — убежден Затулин.

В Госдуме пристально следят за ситуацией в соседней стране, подчеркнул политик.

«Не в интересах России дестабилизация ситуации в Казахстане»,— констатировал Затулин.

Ранее в МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане. Там заверили, что данных о пострадавших российских гражданах нет.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге (около 10 рублей). В Алма-Ате, Актобе и других городах произошли столкновения протестующих с полицией и военными

Позже активисты предъявили властям 5 требований, среди которых смена режима, проведение народных выборов акима каждой области и города, возвращение Конституции 1993 года.