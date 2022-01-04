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В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным

Политолог Ульман предложил собрать команду из экс-президентов США для обсуждения проблем

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Alex Brandon/AP

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман считает, что для решения внутренних и внешних политических проблем США необходимо созвать совет, который будет состоять из предшественников нынешнего главы Белого дома. Об этом сообщает The Hill.

«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта», — заявил эксперт.

По его словам, эту идею надо распространить на совместные встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ульман также высказал мнение, что основная задача совета состоит в том, чтобы найти компромисс, который будет отвечать интересам всех сторон.

Кроме того, он заявил, что политическая система Соединенных Штатов находится в кризисе из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века. Внесение поправок в основной документ невозможно из-за особенностей двухпартийной системы, указал эксперт.

«Это была бы самая странная встреча. Но учитывая серьезный характер нашего кризиса, какова альтернатива?» — добавил Ульман.

Ранее старший научный сотрудник Брукингского института Томас Райт заявил о конце однополярного мира во главе с США из-за украинского кризиса. Он отметил, что присоединение Крыма к России, интервенция в Сирию, строительство искусственных островов Китаем в Южно-Китайском море, использование военной мощи Турцией являются свидетельством изменений внешнеполитической среды.

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Отношения России и США
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