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Захарова пошутила об обмене журналиста Цимбалюка в Припяти

Представитель российского МИД Захарова прокомментировала отъезд Романа Цимбалюка из России

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МИД России/VK

«Угрозы личной безопасности», из-за которых украинский журналист Роман Цимбилюк покинул Россию, прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале, она написала, что не знает, «на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти».

Ранее Цимбилюк, уезжаю я России, написал: «Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить».

Захарова заявила, что у представителя украинской прессы симптомы «синдрома Бабченко-Гордона», имея ввиду его коллег Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона. Дипломат пояснила, что это: «когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется».

Она напомнила, что Цимбилюк много лет, живя в Москве, «кричал про российско-украинскую войну, не вылезал из московских ресторанов, выпускал провокационно-фейковые помои в интернете». Захарова отметили, что на все вопросы «чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»» отвечать «бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника».

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк рассказал, что уехал из России. Он пояснил, что после вызова на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, перестал чувствовать себя в безопасности.

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