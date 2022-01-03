В посольстве ФРГ отреагировали на сообщения о встрече Шольца и Путина в январе

В посольстве Германии в Москве не подтвердили сообщения о готовящейся в январе встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина в январе, сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем этого подтвердить», — отметили в ведомстве.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Издание написало, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой, а внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер «уже две недели недели готовит встречу» Шольца с российским лидером в январе.

Между тем позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя эти сообщения, заявил, что на эту тему «пока сказать нечего». По словам политика, идет подготовка встречи советника ФРГ Йенса Плетнера с коллегами из России и Франции по украинскому вопросу.