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Депутат из Одесской области поздравил украинцев под новогоднее обращение Путина

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Виталий Градинар/Facebook

Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виталий Градинар поздравил соотечественников с Новым годом на фоне видеообращения президента России Владимира Путина. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook.

На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, а в это время там по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Путина к россиянам.

«С Новым годом! Всем нам мира и благополучия!!!» — поздравил депутат.

Ранее сообщалось, что два украинских канала показали новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко вместо нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Между тем новогоднее поздравление самого Зеленского стало рекордным по продолжительности. В обращении к согражданам он говорил на украинском языке, однако произнес и фразу на русском.

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