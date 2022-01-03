Украинский дипломат призвал остановить Россию ради вхождения в Европу

Украина войдет в круг цивилизованных стран Европы лишь в том случае, если сможет «остановить Россию». Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в «Еспресо.ТВ».

По его мнению, это единственный способ, и ждать еще 10-15 лет нет смысла. Дипломат отметил, что абсолютное присоединение к Европе должно подразумевать ускорение экономического и социального развития Украины, а не только поездки граждан на заработки.

Чалый отметил, что такая ситуация возникла из-за того, что Украина «просто оказалась на переднем фланге».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. Так, немецкая газета Bild в прошлом году публиковала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года.

В Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что в парламенте Британии пообещали «суровые последствия» в случае «вторжения» РФ на Украину.