Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД заявили, что Россия не обязана качать весь газ в ЕС через Украину 12:36
Вайсфельд объяснил, что может помешать Овечкину приблизиться к Гретцки 12:32
Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram 12:22
Гинцбург рассказал, как переохлаждение способствует заражению коронавирусом 12:21
Фигурист из группы Тутберидзе стал участником шоу Плющенко «Щелкунчик» 12:19
В Европе раскритиковали формат переговоров Путина и Байдена 12:17
В эстонской армии пожаловались на задержки с поставкой вооружения 12:16
Адель купила у Сталлоне дом со скидкой по соседству с Эдди Мерфи 12:11
Уход за животными вошел в топ самых популярных услуги у россиян в 2021... 12:06
Эксперты рассказали о популярных видах новогоднего мошенничества 12:04

Украинский дипломат призвал остановить Россию ради вхождения в Европу

Экс-посол Чалый: Украина войдет в круг цивилизованных стран Европы, если «остановит» Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pavel Golovkin/AP

Украина войдет в круг цивилизованных стран Европы лишь в том случае, если сможет «остановить Россию». Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в «Еспресо.ТВ».

По его мнению, это единственный способ, и ждать еще 10-15 лет нет смысла. Дипломат отметил, что абсолютное присоединение к Европе должно подразумевать ускорение экономического и социального развития Украины, а не только поездки граждан на заработки.

Чалый отметил, что такая ситуация возникла из-за того, что Украина «просто оказалась на переднем фланге».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. Так, немецкая газета Bild в прошлом году публиковала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года.

В Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что в парламенте Британии пообещали «суровые последствия» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть