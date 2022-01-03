Канцлер ФРГ Шольц взял отношения с Россией под собственный контроль

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Помимо этого, в январе он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. В частности, в вопросе газовых отношений и Украины. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер «уже две недели недели готовит встречу» главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, пишет Bild.

По мнению авторов статьи, такое положение дел оставляет за бортом «зеленых», которые более критично настроены в отношении РФ, особенно по вопросам внешней политики и «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.