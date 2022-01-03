Депутат Рады Кива рассказал о популярности Путина на Украине

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что многие граждане Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарии написал: «Его поздравление [Путина], уверен, посмотрели все!».

Также представитель Украины спрогнозировал, что в наступившем году большая часть украинских политиков уделят особое внимание дню рождению российского лидера.

В сообщении депутата говорится, что в 2022 году каждый «украинский маломальский политик» и госслужащий будут очень «стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения».

Ранее на Украине заявили, что президента Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с Путиным. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил: «Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю».

Путин и Зеленский встречались лично только раз — в декабре 2019 года на саммите лидеров стран нормандского формата.

Ранее сообщалось, что на Украине сочли переговоры Путина и Байдена «опасным звонком».