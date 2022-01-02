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Даудов рассказал, кто пишет девушкам в Instagram от его имени

Даудов заявил о мошеннике, который под его именем шантажирует девушек в Instagram

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов рассказал о мошеннике, который, прикрываясь его именем, шантажирует девушек в Instagram. Об этом политик написал в соцсети.

«В Инстаграм действует мошенник, который с фейковых страниц занимается противоправной деятельностью. Он пишет пользователям социальной сети, старается войти в доверие, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует своих жертв на деньги», — предупредил Даудов, добавив, что речь идет о крупных суммах.

Парламентарий отметил, что у его аккаунта 2,6 млн подписчиков, более 2 500 публикаций и «фирменная галочка».

Даудов также сообщил, что уже обратился в «специальные службы», чтобы те приняли меры против афериста.

Ранее чеченский парламент обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину из-за высказываний режиссера Александра Сокурова, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал мнение, что на Северном Кавказе «вся власть находится в руках «коренных» людей».

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