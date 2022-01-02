Французы высоко оценили новогоднее выступление Путина

Читателей французской газеты Le Figaro впечатлило новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Французы обратили внимание на фразу российского лидера о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан».

Комментаторы отметили, что Путин неизменно защищает интересы своей страны, о чем Франции остается лишь мечтать. Это вызвало настоящий восторг читателей французской газеты.

«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», — написал один из комментаторов.

Другая читательница надеется, что президент США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.

«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут чудовищные», – написала она.

31 декабря президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Он также высказал слова поддержки всем россиянам, потерявшим близких из-за пандемии коронавируса. Полный текст традиционного выступления главы государства — в материале «Газеты.Ru».