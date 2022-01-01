Помощник секретаря Совбеза Абелин освобожден от должности президентским указом

Президент России Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Причина кадрового решения в документе не называется.

Абелин был помощником секретаря Совбеза с декабря 2016 года.

Ранее первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов заявил, что США стремятся создать цифровой альянс наподобие НАТО, в котором у других государств не будет права самостоятельно принимать решения. Политик подчеркнул, что такой подход приведет к тому, что другие страны обяжут жить по правилам, навязанным крупными американскими технологическими компаниями, такими как Google, Apple или Amazon. Даже обязательства, вводимые США под благовидными предлогами, например, законы против коррупции или дискриминации женщин, направлены на облегчение американского вмешательства во внутренние дела, подчеркнул он.