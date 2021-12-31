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Путин сделал Байдену серьезное предупреждение

Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае санкций

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Reuters/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 30 декабря сделал серьезное предупреждение американскому лидеру, сообщает пресс-служба Кремля.

Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украины ударные наступательные вооружения. Однако Байден также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Владимир Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

Между тем на сайте Белого дома сообщается, что Байден наметил два пути движения США в отношениях с Россией: один из них — путь дипломатии, ведущий к деэскалации, а другой ориентирован на «сдерживание», если «Россия продолжит дальнейшее вторжение на Украину». Во втором случае, отметил высокопоставленный представитель Белого дома, США могут скорректировать и увеличить численность сил НАТО в странах-союзниках, что включает дополнительную помощь Украине.

Переговоры Путина и Байдена состоялись накануне. Они прошли в закрытом режиме.

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