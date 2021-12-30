Экс-советница Рейгана заявила, что американцы плохо знают историю и нуждаются в России

Американская писательница Сюзанна Масси, которая являлась неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, считает, что в США плохо знают историю, особенно России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Они хотят спрашивать, объясните. Они, к сожалению, не знают вас... И я никогда не слышала, ни один раз, что они хотели войну или ненавидели. Они просто любопытные, очень любопытные», — заявила Масси.

По ее мнению, американцам необходимо рассказать о России - и именно это писательница пообещала сделать в собственной книге.

Масси также призналась, что любит Россию, и все об этом знают.

«Все знают, что я написала книгу о вас, все, разумеется, думают, что нам нужны вы, а вам нужны мы», — заключила она.

Масси этой весной обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать ей российское гражданство, так как она много лет своей жизни посвятила сближению России и США. Накануне стало известно, что она получила его.