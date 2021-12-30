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Экс-советница Рейгана получила российское гражданство

Путин дал гражданство РФ бывшей советнице Рейгана Сюзанне Масси

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Из личного архива

Американская писательница, экс-советник президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанна Масси получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае 2021 года Масси попросила Путина предоставить ей российское гражданство. При этом она заявляла, что в США за такой шаг ее будут называть предательницей. Также женщина отмечала, что ей необходимо оставаться России, чтобы продолжить свою работу над сближением российского и американского народов.

Ранее она рассказала о большом предательстве НАТО в эпоху СССР.

Сюзанна Масси — дочь швейцарского дипломата. Она родилась в Нью-Йорке, окончила колледж Вассар — частный университет в городе Покипси, который исторически является одним из университетов «Семи сестер», наиболее престижных женских колледжей в Соединенных Штатах.

Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.

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