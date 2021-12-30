В Госдуме объяснили, почему депутаты стали дарить друг другу меньше подарков

Сотрудники аппаратов депутатов, комиссий, комитетов в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой.

«Сувениры, открытки, календари, елочные игрушки, канцелярские товары — все равно это есть. Может, не в таких объемах как раньше. Возможно, это следствие экономической ситуации, либо принятых решений», — рассказал замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Крутые подарки вроде дорогих коньяков я встречал, пожалуй, лет десять назад. Не навалом, конечно, но отдельные такие подарки были. А последние годы вообще нет. Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил «Газете.Ru», что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.

«Нормы, предусмотренные законом «О противодействии коррупции» уже прочно встроились в правосознание депутатов и иных должностных лиц, поэтому люди стали реже принимать подарки и дарить их - от греха подальше. Не стоит забывать, что подарки могут быть использованы для провокации, необоснованного раздутия скандала, дискредитации в СМИ или соцсетях», — сказал депутат.

По его словам, антикоррупционные требования были доведены до всех депутатов на собраниях фракций, поэтому «как новые депутаты, так и переизбранные осведомлены о возможных последствиях и проявляют осторожность».

«Это не означает, что те, кто дарят и принимают подарки, нарушают закон, вовсе нет. По закону запрещено получать подарки в связи с выполнением должностных обязанностей. Депутаты дарят друг другу подарки, исходя из личных взаимоотношений, они не связаны с осуществлением полномочий. Однако осторожность лишней не бывает», — отметил Выборный.

Что еще дарят друг другу депутаты, — читайте на «Газете.Ru».