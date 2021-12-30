Мария Захарова вошла в рейтинг журнала Tatler

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова вошла в рейтинг «Most Invited 2022: медиа» по версии журнала Tatler.

«Ландшафт изрядно трансформировался после закона об иноагентах, плашками дело не обошлось. Светская жизнь тоже разделилась на «агентскую» и «иноагентскую»: охранители все активнее наряжаются, представители либерального крыла уходят в тень. Глава пресс-службы МИДа Мария Захарова выступает на ММКФ, ходит на юбилей к Анне Нетребко и на цирк «Яндекса» на ПМЭФ», — говорится в статье.

Издание также включило в рейтинг главреда Russia Today Маргариту Симонян, журналистку ВГТРК Наилю Аскер-заде и бывшую пресс-секретаря движения «Наши», Кристину Потупчик.

Американский журнал Forbes ранее опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира.