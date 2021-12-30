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Зеленский «встал в очередь», чтобы поговорить с Байденом до Нового года

В Киеве допустили, что Байден после общения с Путиным созвонится и с Зеленским

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Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также созвонятся, сообщает агентство УНИАН.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — рассказал он.

По словам Никифорова, в настоящий момент ни формат, ни время разговора пока не согласованы.

Ранее в Белом доме сообщили, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск). В администрации президента США уточнили, что разговор состоится в закрытом режиме. В сообщении также указано, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что инициатива проведения переговоров принадлежит Путину. Также пресс-секретарь президента РФ пояснил, что итоги переговоров не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности.

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