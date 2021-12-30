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Иранские СМИ сообщили о запуске ракеты в космос

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Planet Labs Inc./AP

Тегеран запустил в космос ракету со спутниковым носителем, сообщило Иранское государственное телевидение. При этом неясно, вышел ли какой-либо из объектов на орбиту.

По данным портала US News, в сообщении государственного телевидения не было сказано о точной дате проведения запуска.

Государственные СМИ Ирана также представили список предстоящих запланированных запусков спутников для гражданской космической программы, которая ранее была отмечена серией неудачных запусков.

Американский эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучающий ядерную программу Ирана, ранее заявил, что Тегеран, вероятно, готовится к запуску ракеты в космос. Спутниковые снимки также показали, что Иран готовится к запуску космического корабля.

Спутниковые снимки, сделанные 11 декабря частной американской компанией Planet Labs Inc., показали активность на иранском космодроме в провинции Семнан.

Так, машина поддержки стояла на стоянке рядом со стартовой площадкой, где обычно размещается ракета. Такой автомобиль был запечатлен и на других спутниковых фотографиях незадолго до других запусков. Также на снимках виден гидравлический кран с рельсовой платформой, который был замечен перед предыдущими запусками и, вероятно, использовался для обслуживания ракеты.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами ранее заявил, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере.

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