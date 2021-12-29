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Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Аксенова и Поклонской

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Global Look Press

Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Крыма Сергея Аксенова и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Уточняется, что их подозревают в госизмене, говорится в сообщении украинского ведомства.

«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме Аксенова и Поклонской, имеются в виду председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять должностных лиц.

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего генерального прокуроры Крыма, действующего посла России в Кабо-Верде Наталии Поклонской. Ее подозревают на Украине в госизмене. Предполагается, что после задержания ее привлекут «для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

При этом сама Поклонская заявляла, что не знает, в чем именно ее обвиняют украинские власти, поскольку ее «права на защиту систематически нарушаются» местными органами следствия. Также она сообщала, что продолжит свою дипломатическую работу даже в том случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из Кабо-Верде.

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