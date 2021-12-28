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На Украине назвали причину провала во внешней политике

Украинский политтехнолог Бала: властям страны не удалось расположить к себе Белый дом

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинский политтехнолог Виталий Бала заявил, что власти страны столкнулись с серьезным провалом во внешней политике из-за непрофессионализма. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — что бы американцы публично не заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — сказал Бала.

Как считает политтехнолог, Белый дом Соединенных Штатов «унизительно» относится к властям Киева. При этом Бала заметил, что к Украине и жителям данной страны в США относятся иначе.

Он допускает, что разрешить сложившуюся ситуацию можно, проведя досрочные парламентские выборы. Именно такое решение, вероятно, станет выходом из «катастрофической ситуации на внешней арене», обратил внимание Бала.

«Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход», — сказал политтехнолог.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич посоветовал Украине не шутить с Россией.

Также украинский МИД объяснил, почему США непросто подключить к «нормандскому формату».

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