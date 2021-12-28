Экс-сенатор Клинцевич посоветовал Украине не шутить с Россией

Экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Россия в случае нагнетания ситуации вокруг Донбасса защитит своих граждан, и посоветовал Киеву и Вашингтону «не шутить» с Москвой.

«У России в отношении ни одной страны, включая Украину, нет планов начать военную кампанию. Она к войне не готовится. И в самом Киеве подтверждают, что у них нет данных, и они не видят признаков того, что нападение готовится. Правда, отдельные люди спекулируют на теме плановых учений и перемещения техники и войск в связи с этим (ежегодно запланировано до 3,5 тыс. учений). Пытаются для непосвященных выдать это за некую подготовку российской армии, что уже просто раздражает», — отметил Клинцевич.

Экс-сенатор подчеркнул, что предпринимать какие-то противоправные действия в отношении граждан России контрпродуктивно — механизмы защиты соотечественников найдутся.

«Хочется сказать: господа, не шутите с Россией. У нас есть чем ответить. Российских граждан, где бы это не было, мы защитим и в обиду не дадим. Это международная практика, которую используют США, Израиль, Великобритания. Я считаю, что это вполне оправданно и поднимает авторитет страны. В данном случае это Донецк и Луганск. Мы республикам помогаем, хотя и настаиваем на том, чтобы выполнялись Минские соглашения, и были приняты решения по широкой автономии. Но, благодаря советчикам, прежде всего американским, Украина, мне кажется, уже этот шанс потеряла. Республики уже сами не захотят», — заявил Клинцевич.

По его словам, у американских спецслужб уже давно есть главная задача — столкнуть украинские и российские вооруженные силы.

«И президент, и министр обороны России предупредили, что мы этого не позволим, что могут быть колоссальные последствия вплоть до потери суверенитета. Очень важно, что сегодня это обсуждается, и американцы понимают: не надо пробовать дергать льва за усы, находясь с ним в одной клетке, это опасные вещи. Надо переходить к диалогу. Нынешняя позиция руководства Украины с отсутствием такого диалога для них тоже чревата серьезными опасностями», — предупредил Клинцевич.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины, но оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

О том, что Россия будет вынуждена отреагировать, если военная операция против Донбасса действительно готовится, во время ежегодной пресс-конференции говорил президент РФ Владимир Путин.