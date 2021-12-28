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Экс-глава ДНР Бородай считает, что погибшего Просвирнина «заносило на поворотах»

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CzarTalks/Youtube

Депутат Госдумы и бывший глава ДНР Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением о погибшем накануне русском публицисте Егоре Просвирнине.

«Я видел Егора Просвирнина всего один раз в жизни, с ним толком не общался. Хотя, конечно, читал его тексты, видел какие-то передачи с его участием. Он, конечно, был человеком талантливым вне всяких сомнений. Но то, что его заносило на поворотах, тоже, мне кажется, не вызывает никаких вопросов. Я очень сожалею о его гибели», — сказал Бородай.

Ранее друг и коллега Просвирнина Святослав Павлов заявил, что никакой предсмертной записки тот не оставил. Дата похорон пока не определена, так как родственники пока не получили тело.

Егор Просвирнин погиб 27 декабря в центре Москвы, выпав из окна арендованной квартиры на Тверском бульваре.

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