Украинский экс-министр дал Зеленскому совет по переговорам с Путиным

Экс-министр экономического развития Украины Виктор Суслов посоветовал президенту Владимиру Зеленскому перестать считать Россию агрессором для того, чтобы состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Наш».

«Обращайте внимание на то, что говорит Путин, что говорит Лавров, что пишет российская дипломатия <...> до тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», — заявил Суслов.

Он утверждает, что Киеву невыгоден отказ от переговоров, так как Донбасс якобы активно интегрируется в экономику России. Кроме того, Суслов подсказал, где Зеленский с наибольшей вероятностью сможет встретиться с Путиным.

«У него, кстати, есть еще один шанс. Путина можно поймать в Китае, когда начнутся Олимпийские игры», — пояснил Суслов.

Ранее в Кремле уточнили, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит СНГ в Санкт-Петербург.