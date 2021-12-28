Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Центробанке спрогнозировали снижение инфляции в 2022 году 11:15
В Центробанке заявили, что пик роста цен на недвижимость в России пройден 11:14
Почетный президент «Днепра-1» раскритиковал украинцев, выступающих... 11:09
Стали известны подробности гибели создателя сайта «Спутник и погром»... 10:57
Названы самые популярные авто с пробегом, которые ввозили в Россию в 2021... 10:56
Названы самые популярные направления у россиян для вакцинации иностранными... 10:56
На «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу... 10:55
Кулеба отказал России в праве влиять на отношения Киева и НАТО 10:53
В тренерском штабе сборной России отреагировали на победу над Швейцарией... 10:53
Лукашенко прилетел в Петербург 10:52

Украинский экс-министр дал Зеленскому совет по переговорам с Путиным

Бывший министр экономики Украины посоветовал Зеленскому перестать считать Россию агрессором

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

Экс-министр экономического развития Украины Виктор Суслов посоветовал президенту Владимиру Зеленскому перестать считать Россию агрессором для того, чтобы состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Наш».

«Обращайте внимание на то, что говорит Путин, что говорит Лавров, что пишет российская дипломатия <...> до тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», — заявил Суслов.

Он утверждает, что Киеву невыгоден отказ от переговоров, так как Донбасс якобы активно интегрируется в экономику России. Кроме того, Суслов подсказал, где Зеленский с наибольшей вероятностью сможет встретиться с Путиным.

«У него, кстати, есть еще один шанс. Путина можно поймать в Китае, когда начнутся Олимпийские игры», — пояснил Суслов.

Ранее в Кремле уточнили, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит СНГ в Санкт-Петербург.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть