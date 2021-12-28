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Талибы* открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле

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Bernat Armangue/AP

Представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена в России) открыли огонь по женщинам, организовавшим демонстрацию в Кабуле 28 декабря, сообщило афганское агентство Asvaka.

Как утверждают журналисты, инцидент произошел в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. О жертвах или раненых не сообщается.

Телеканал TOLOnews ранее информировал об организованной группой женщин акции протеста в афганской столице. Активистки требовали соблюдать их права и улучшить условия жизни.

«Мы — голос голодных людей. Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию», — приводит канал лозунги женщин.

Судя по данным телеканала, в демонстрации участвовали несколько десятков человек.

Ранее стало известно, что «Талибан» запретил женщинам передвигаться без сопровождения мужчин.

«Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как весной США объявили о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. Талибы без боя вошли в Кабул 15 августа, а 7 сентября они огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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