На российско-украинской границе появился стокилометровый забор

Стокилометровый забор высотой два метра возвели в Луганской области Украины на границе с Россией, сообщает украинское издание «Общественное».

Уточняется, что забор, обтянутый колючей проволокой, начинается в Харьковской области. Вдоль него установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Как рассказала представитель Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко, это помогает задержать нарушителей, при этом не сможет удержать наступление потенциального противника.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский, после посещения участка границы с Россией в Луганской области, пообещал построить стену на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, подобный комплекс спасет от военного вторжения, нелегальной миграции и контрабанды.

В августе этого года государственная пограничная служба Украины приступила к дополнительному укреплению границы с Россией. В погранслужбе уточнили, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на «потенциально опасных направлениях». Эти работы проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите государственных границ.

Построить стену на границе с Россией еще в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.