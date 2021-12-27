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На Украине оценили возможность «большой войны» между Россией и Украиной

Экс-глава МИД Украины Климкин: война между Россией и Украиной невозможна, но вероятны конфликты

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что между Россией и Украиной напряжение снизилось и «большой войны» не будет.

По его словам, то, что происходит у границ Украины, является шантажом и «подготовкой к возможным действиям», но разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена «снизил градус напряжения как минимум на время».

Он подчеркнул, что «блицкриг, большая война невозможна», а вот масштабные военные провокации возможны. По его мнению, если «вторжение» на Украину произойдет, это «обойдется дорого» и «ударит по России». Климкин указал, что больше 35% украинцев готовы защищать свою страну и «такого нет ни в одной стране Запада».

Ранее во время пресс-конференции Владимир Путин Путин сказал, что создалось впечатление о готовящейся на Украине третьей военной операции. По его словам, Киев, предположительно, готовит подобную операцию, при этом не оповестив Москву. По словам российского лидера, Россия будет вынуждена отреагировать, если военная операция против Донбасса действительно готовится и это нужно учитывать.

Позднее британская газета The Guardian выпустила материал, в котором исказила слова Путина. В статье говорилось, Путин якобы заявил, что «будет готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране».

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