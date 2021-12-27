Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужчина, пытавшийся совершить покушение на Елизавету II, записал видео... 13:46
В Тульской области отреагировали на сообщения о новом главе МЧС 13:45
В Ираке протестующие заблокировали посольство США 13:41
В Канаде назвали посредственной молодежную сборную России по хоккею 13:37
Лавров: на Западе стали замечать «безбашенные поступки» Зеленского и... 13:37
Агент прокомментировал интерес к Миранчуку со стороны четырех клубов 13:31
Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР 13:29
В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных... 13:27
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову 13:27
Лавров оценил вероятность войны на Украине 13:20

Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона о власти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что позиция республики, когда принимался закон о власти в регионах, учтена не в полной мере. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь, в том числе, о ситуации с запретом на использование слова «президент» в названии должности главы региона.

«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — сказал Минниханов во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что соответствующий закон уже приняли, позиция парламента Татарстана была известна ранее.

В том случае, если бы при разработке законопроекта приехал кто-то из авторов документа, позиция парламента Татарстана могла быть другой, допустил Минниханов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.

Также в ЕР заявляли, что закон о публичной власти повысит ответственность на всех уровнях.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть