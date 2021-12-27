Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона о власти

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что позиция республики, когда принимался закон о власти в регионах, учтена не в полной мере. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь, в том числе, о ситуации с запретом на использование слова «президент» в названии должности главы региона.

«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — сказал Минниханов во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что соответствующий закон уже приняли, позиция парламента Татарстана была известна ранее.

В том случае, если бы при разработке законопроекта приехал кто-то из авторов документа, позиция парламента Татарстана могла быть другой, допустил Минниханов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.

Также в ЕР заявляли, что закон о публичной власти повысит ответственность на всех уровнях.