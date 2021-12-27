Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужчина, пытавшийся совершить покушение на Елизавету II, записал видео... 13:46
В Тульской области отреагировали на сообщения о новом главе МЧС 13:45
В Ираке протестующие заблокировали посольство США 13:41
В Канаде назвали посредственной молодежную сборную России по хоккею 13:37
Лавров: на Западе стали замечать «безбашенные поступки» Зеленского и... 13:37
Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона... 13:36
Агент прокомментировал интерес к Миранчуку со стороны четырех клубов 13:31
Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР 13:29
В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных... 13:27
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову 13:27

В МИД назвали предварительное время переговоров с США по гарантиям безопасности

Лавров: переговоры о гарантиях безопасности с США пройдут после Нового года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ с Соединенным Штатами по гарантиям безопасности могут пройти сразу после праздников. Об этом министр рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Именно с США мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул», — подчеркнул Лавров.

По словам Лаврова, Москва надеется, что Запад «не заболтает» предложения России.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», — отметил министр иностранных дел РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе говорилось, что американская сторона не должна создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть