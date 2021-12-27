В МИД назвали предварительное время переговоров с США по гарантиям безопасности

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ с Соединенным Штатами по гарантиям безопасности могут пройти сразу после праздников. Об этом министр рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Именно с США мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул», — подчеркнул Лавров.

По словам Лаврова, Москва надеется, что Запад «не заболтает» предложения России.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», — отметил министр иностранных дел РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе говорилось, что американская сторона не должна создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.