Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На мужчину, убившего семью в Канске, уже жаловались в полицию... 12:14
Рябков предупредил, что Россия не блефует в вопросах безопасности 12:09
В Петербурге водитель выбил зубы сделавшему ему замечание росгвардейцу 12:07
Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского 12:01
В Совфеде назвали «игрой на грани фола» стратегию Украины... 12:01
Турция призвала Россию и НАТО решить проблемы через диалог 11:54
Карельского историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии 11:50
Порошенко: Украина могла закупить газ в 10 раз дешевле 11:49
Тренер из «Хрустального» выставляла оценки дочери Тутберидзе на ЧР... 11:49
Стало известно, сколько в России автомобилей, произведенных в СССР 11:48

В США пригрозили России новейшими самолетами F-35

Эксперт: без поддержки США и НАТО Украина проиграет России воздушный бой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matthew Freeman/U.S. Navy/Reuters

Украина сможет выиграть воздушный бой с Россией только при поддержке Киева со стороны новейших истребителей F-35 США и НАТО, считает военный эксперт Крис Осборн. Об этом он написал в статье для The National Interest.

«Если дело дойдет до борьбы за превосходство в воздухе, Россия будет иметь преимущество, если Украину не поддержат истребители-невидимки F-35 Lightning II НАТО и США», — написал Осборн.

По его словам, на вооружении ВВС Украины находится всего около 25 истребителей, при этом все они неспособны противостоять российскому самолету пятого поколения Су-57.

При этом эксперт отметил, что без поддержки с воздуха наступление сухопутных войск России на Украину будет осложнено.

Ранее Крис Осборн заявлял, что американские войска вынудят Россию вести войну на два фронта в случае «нападения» РФ на Украину. По его словам, американцы смогут быстро переместить свои силы на территорию Черного моря и поддержать Украину в защите ее границ.

Также армия США способна организовать десантные операции и ракетные удары со стороны Черноморского побережья.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть