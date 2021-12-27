В США пригрозили России новейшими самолетами F-35

Украина сможет выиграть воздушный бой с Россией только при поддержке Киева со стороны новейших истребителей F-35 США и НАТО, считает военный эксперт Крис Осборн. Об этом он написал в статье для The National Interest.

«Если дело дойдет до борьбы за превосходство в воздухе, Россия будет иметь преимущество, если Украину не поддержат истребители-невидимки F-35 Lightning II НАТО и США», — написал Осборн.

По его словам, на вооружении ВВС Украины находится всего около 25 истребителей, при этом все они неспособны противостоять российскому самолету пятого поколения Су-57.

При этом эксперт отметил, что без поддержки с воздуха наступление сухопутных войск России на Украину будет осложнено.

Ранее Крис Осборн заявлял, что американские войска вынудят Россию вести войну на два фронта в случае «нападения» РФ на Украину. По его словам, американцы смогут быстро переместить свои силы на территорию Черного моря и поддержать Украину в защите ее границ.

Также армия США способна организовать десантные операции и ракетные удары со стороны Черноморского побережья.