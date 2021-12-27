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На Украине призвали НАТО не допустить расширения сферы влияния России

Экс-депутат Рады Мураев призвал НАТО потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ

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Ints Kalnins/Reuters

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев призвал НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По мнению экс-парламентария, Североатлантический альянс и Россия рассчитывают разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — выразил мнение Мураев.

Он также отметил, что Вашингтон пойдет на любую сделку с Москвой, чтобы не допустить ее союза с Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил, что Россию крайне беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ РФ. Глава государства отметил, что если эта инфраструктура будет двигаться дальше, а комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут.

23 декабря в ходе Большой пресс-конференции российский лидер потребовал от США незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности. Речь идет в том числе о неразмещении американских войск на территориях бывших стран СССР.

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