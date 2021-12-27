Названы самые популярные в России зарубежные политики

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в беседе с «Известиями» рассказал, какие зарубежные политики являются самыми популярными у россиян.

По его словам, речь идет о председателе КНР Си Цзиньпине, экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве и главе Белоруссии Александре Лукашенко.

При этом Федоров отметил, что последний «сбавил обороты» после президентских выборов 2020 года.

«Но еще держится», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года по версии YouGov. По данным опроса, проведенного в ноябре, деятельность Путина одобряют большинство опрошенных россиян.

Также сообщалось, что в рейтинге самых влиятельных женщин мира впервые за 11 лет сменился лидер, а ушедшая с поста канцлера Германии Ангела Меркель покинула список.