В США пригрозили России «невиданными» санкциями

Вице-президент Камала Харрис заявила в интервью CBS News заявила, что из-за ситуации с Украиной США могут ввести против России санкции, «каких еще не было».

«Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы стоим за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели», — сказала она.

При этом журналистка спросила Харрис, означает ли это введение «конкретных санкций против Владимира Путина», от прямого ответа Харрис уклонилась, заметив лишь, что не собирается говорить о «конкретных санкциях».

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Запад должен незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки. Он выразил убежденность в том, что благодаря этому удастся предотвратить «агрессию» на Украине.

До этого CNN со ссылкой на официальные источники сообщал, что идет подготовка новых санкций США против России, которые могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании.