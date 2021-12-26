Кадыров: если Зеленский продолжит свой курс, Украину присоединят к России

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс своей политики, то Украину могут присоединить к России. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал Кадыров.

По словам главы республики, если бы ему поручили решить «украинскую» проблему, он «давно бы решил этот вопрос»: «присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно забрал бы». Однако, указал Кадыров, есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения.

Кадыров подчеркнул, что президент России Владимир Путин поступает дальновидно и мудро, не принимая сиюминутных решений. В ситуации, которая складывается вокруг России, президент не позволит Западу диктовать свои условия. Он отметил, что давно говорил, что «после Крыма надо забрать Киев».

Ранее Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».