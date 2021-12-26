Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве вор начал угрожать посетителям ТЦ гранатой после неудачной кражи 20:51
В Минэкономразвития назвали недостоверной информацию о сумме претензий ЕС... 20:48
Еще два европейских клуба претендуют на Миранчука 20:43
На Украине назвали тайное условие Путина для встречи с Зеленским 20:37
Ташуев — Дзюбе: будь добр терпи критику, ты получаешь за это большие деньги 20:25
Постпред России заявил о «моральных проблемах» в связи с жалобой ЕС... 20:17
Кадыров рассказал, может ли женщина руководить Чечней 20:10
Хованцев: не вижу новых имен сейчас в российском биатлоне 20:05
В Великобритании открыта вакансия короля 19:57
Кадыров рассказал, что мама отчитывает его за строгость с подчиненными 19:53

Кадыров: если Зеленский продолжит свой курс, Украину присоединят к России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс своей политики, то Украину могут присоединить к России. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал Кадыров.

По словам главы республики, если бы ему поручили решить «украинскую» проблему, он «давно бы решил этот вопрос»: «присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно забрал бы». Однако, указал Кадыров, есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения.

Кадыров подчеркнул, что президент России Владимир Путин поступает дальновидно и мудро, не принимая сиюминутных решений. В ситуации, которая складывается вокруг России, президент не позволит Западу диктовать свои условия. Он отметил, что давно говорил, что «после Крыма надо забрать Киев».

Ранее Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть