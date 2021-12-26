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Путин объяснил значение «красных линий» для России

Путин: Россию приперли к такой линии, что дальше двигаться некуда

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, говоря о «красных линиях» в сфере безопасности, заявил, что Москву «приперли» к этим линиям и ей больше некуда отступать.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом нашим партнерам было понятно, что дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они нас так приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, с этим было связано и предание гласности предложений России по гарантиям безопасности.

«Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», — объяснил глава государства.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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