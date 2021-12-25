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Путин обсудил с Абдельфаттахом Сиси строительство промзоны у Суэцкого канала

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, сообщает пресс-служба российского лидера.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

«Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора лидеры двух государств обсудили вопрос политического урегулирования в Ливии.

В пресс-службе также отметили, что Египет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который должен пройти в июне 2022 года.

Ранее президент России провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере, а также программу мероприятий предстоящего визита Лукашенко в Санкт-Петербург. Президент Белоруссии должен посетить Россию 28-29 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

До этого российский президент пообщался по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем. Они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, а также поставки российского природного газа.

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