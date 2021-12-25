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Украинский политолог Карасев перешел на русский язык и призвал сменить власть в Киеве

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Emilio Morenatti/AP

Украинский политолог Вадим Карасев перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24», комментируя пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Он заявил, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на российские войска у границ Украины.

«Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас», — добавил он.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «Фокус».

Он подчеркнул, что как только появится уверенность, что Путин будет готов разговаривать, а также будет предмет для разговора, диалог состоится. Ермак добавил, что Зеленский готов участвовать в переговорах и к встрече с президентом России, однако конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.

До этого Зеленский рассказал своим коллегам из Литвы и Польши, что Киев готов к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате». Украинский лидер накануне провел встречу с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в рамках «Люблинского треугольника».

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