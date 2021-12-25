Путин и Вучич обсудили поставки российского природного газа в Сербию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем, они обсудили, в том числе, поставки российского природного газа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В развитие переговоров в Сочи 25 ноября продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике», — заявили в Кремле.

По информации пресс-службы, больше всего внимания в ходе диалога Путин и Вучич уделили теме поставок природного газа в РФ в Сербию.

«На данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики», — добавили на сайте президента России.

Главы государств России и Сербии также поздравили друг друга с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым.

Путин и Вучич договорились продолжать контакты, взаимодействуя на различных уровнях.

Ранее Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа для республики.